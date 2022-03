A cura della Redazione

Mediaset: Hande Erçel “elimina” Kerem Bürsin. L’addio definitivo tra gli attori di Love is in the air. Ecco di cosa si tratta.

Hande smette di seguire Kerem su Instagram. E’ questa la notizia che circola in queste ore. La stampa turca continua ad occuparsi della coppia di Love is in the air e a seguire ogni sviluppo della storia tra i due.

Il dettaglio non sfugge a nessuno. Hande non segue più Kerem, e questa circostanza segna di fatto la rottura definitiva.

Il primo indizio sulla fine dell’amore tra i due attori è arrivato un mese fa, quando Hande ha eliminato dal suo profilo Instagram i post che narravano la sua storia con Kerem. Qualche settimana dopo lui ha deciso di "ripagarla con la stessa moneta" eliminando il post in cui, con una foto che li ritraeva alle Maldive, annunciavano la loro storia d'amore.

Ovviamente manca l'ufficialità, che a questo punto non si sa se arriverà mai dai diretti interessati, ma considerate le ultime vicissitudini gli indizi sono abbastanza evidenti.

La notizia della presunta crisi è arrivata nelle redazioni dei giornali turchi intorno alla fine di gennaio. Si parlava del fatto che Hande Erçel si fosse indispettita con Kerem Bürsin dopo che lui ha accettato di lavorare in una serie insieme a Demet Özdemir, l’ex di Can Yaman, e anche per il fatto di esserne venuta a conoscenza prima dalla stampa.

Si è poi parlato di una "guerra tra ego", avendo sia Hande Ercel che Kerem Bursin una forte personalità.

Le fan ovviamente sono sconvolte da tale notizia, visto che i protagonisti di Love is in the air, la soap che li vede protagonisti in onda su Canale 5 , ha appassionato milioni di telespettatori. L’amore tra Hande Ercel e Kerem Bursin aveva fatto dimenticare l’altra super coppia turca composta da Demet Ozdemir e Can Yaman, e la serie DayDreamer.

