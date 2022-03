A cura di Ludovica Ragonesi

La fine di un amore ai tempi dei social.

Siamo tutti ormai abituati ai “comunicati” di vip (e non) circa le sorti delle proprie storie d’amore, attraverso annunci di nuovi flirt, matrimoni imminenti, o ancora arrivi di cicogne.

Ma più di tutte, sono le storie naufragate a farle da padrone.

Instagram, infatti, da vetrina di scintillanti momenti di svago, divertimento e lusso dei popolari volti del mondo dello spettacolo, oggi sembra essere diventato il mezzo attraverso cui comunicare le decisioni perentorie che riguardano gli affari del cuore.

Ultimo in ordine di arrivo è il messaggio che riguarda Massimiliano Morra, attore napoletano, ex fidanzato di Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò).

Morra è stato uno dei volti più conosciuti di alcune fiction di Canale 5 che vedevano tra i protagonisti anche Gabriel Garko e proprio la stessa Adua Del Vesco.

Insieme a quest’ultima, Massimiliano Morra ha preso parte ad un’edizione molto discussa del Grande Fratello Vip, durante la quale sono emerse verità scabrose sulla casa di produzione Ares.

Nel corso della stessa trasmissione, Massimiliano Morra è stato anche travolto da insinuazioni (provenienti proprio dalla sua ex Adua) circa la sua vera identità sessuale.

Voci sempre negate, e soprattutto smentite dalla fidanzata dell’attore, la ballerina Dalila Mucedero.

Proprio con Dalida, Massimiliano Morra aveva infatti deciso di compiere il grande passo e convolare a nozze. La loro storia d’amore è stata più volte protagonista di numerose ospitate nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

La coppia sembrava essere molto affiatata e veramente innamorata, come si evince dalle ultime foto postate, dove i due appaiono sorridenti e felici.

A sorpresa però arriva l’annuncio di Dalida, che in una storia Instagram, annuncia la fine della love story con Massimiliano Morra:

“Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa dichiarazione (da personaggio non pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e a testa alta. Mi sembra giusto dirlo per le persone che ci hanno supportato come coppia, io e Massimiliano non stiamo più insieme”.

A questo punto si scateneranno gli interrogativi circa il vero motivo della fine della storia tra l’attore napoletano e la sua ballerina.

