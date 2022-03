A cura della Redazione

Rai: addio a Stefano De Martino. Torna a Mediaset con Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta.

In queste ultime settimane gira voce che Stefano De Martino abbia lasciato per sempre la Rai, ritornando a Mediaset per essere il giudice del talent Amici di Maria De Filippi.

La De Filippi, infatti, sembra aver deciso di ripetere l'esperienza dell'ultimo serale in cui Stefano era accompagnato da Stash dei The Kolors e Emanuele Filiberto di Savoia.

Fatta questa scelta Stefano lascia la Rai e soprattutto la conduzione di Made in Sud.

Secondo Tv Blog la conduzione di Made in Sud sarà affidata a due uomini e una donna: prima si era ipotizzato che la conduttrice potesse essere Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, ma poi si è deciso sull'ex allieva di Amici, Lorella Boccia, che dovrebbe essere accompagnata alla conduzione da due rapper conosciutissimi: Rocco Hunt e Clementino.

Le fan di De Martino di certo non hanno preso bene la scelta. Pur essendo molto legato al talent di Maria De Filippi, vederlo in veste di conduttore alle fan era davvero piaciuto.

Secondo i rumors l’abbandono alla Rai è legato a Belen Rodriguez, la show girl infatti è da sempre volto di Mediaset e avendo riallacciato i rapporti con l’ex marito De Martino, sembra aver spinto quest’ultimo a ritornare a Canale 5.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: fuori storico giudice di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi prenderà il suo posto

Rai: brutte notizie per Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle Signore. Fan preoccupate. Ecco cosa è successo

Mediaset: matrimonio saltato per ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi: addio definitivo al vecchio amore. La conduttrice romana trasloca

Can Yaman: torna in Turchia per la nuova serie tv con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI