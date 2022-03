A cura di Ludovica Ragonesi

Rai, sguardi hot e dichiarazioni d’amore: la regina della domenica, Mara Venier, colpisce ancora!

Tommaso Paradiso, ex frontman dei ‘The Giornalisti’, gruppo pop italiano, è ritornato in tv dopo una lunga assenza. E lo ha fatto accomodandosi nel salotto pomeridiano di Domenica In, condotta dall’inossidabile Mara Venier.

L’artista, ormai lanciatissimo nella sua carriera da solista, ha presentato il suo ultimo singolo ‘Tutte le notti’, canzone che racconta un’ossessione d’amore.

Il tema pepato della canzone dell’artista ha surriscaldato l’atmosfera in studio, e l’intervista tra la padrona di casa, Mara Venier, ed il bel cantante, ne è stata la testimonianza.

Tra una chiacchiera e l’altra, infatti, Tommaso Paradiso si è lasciato sfuggire un complimento molto esplicito rivolto proprio a Zia Mara: “Mara, sei molto bella e hai belle gambe!”. La replica della Venier ha spezzato quel lieve imbarazzo che si era creato: “Tesoro mio, tu continui a guardarmi le gambe, ma io sono la zia!”.

Certo Mara Venier non è nuova ad ammiccamenti e complimenti da parte di giovani rockstar ospiti del suo programma.

Con Achille Lauro sembra addirittura essere andata oltre.

Durante l’ultima ospitata del biondo performer nel salotto della Venier, il cantante romano le ha scritto una vera e propria dedica d’amore nella caption del selfie che li ritrae vicini: “Al mio primo amore. Tuo Lauro”, seguita da tre cuoricini rossi.

Dal canto suo, Mara ha ricambiato la dedica con un pizzico di malizia, dichiarando all’eclettico Lauro che le sarebbe piaciuto essere la sua amante in un tempo passato, confidandogli di avere un debole per lui.

Chissà quale sarà il prossimo passo che la strepitosa Zia Mara farà verso il tanto amato Achille Lauro.

A Mara Venier va comunque riconosciuta la capacità, da grande professionista quale è, di mettersi in gioco sempre con molto stile, autoironia ed intelligenza. Sempre brava Mara!

