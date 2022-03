A cura di Ludovica Ragonesi

Grandi novità per Alessia Marcuzzi: la bella conduttrice romana dà l'addio al vecchio amore e si prepara a traslocare. Scopriamo cosa è successo.

Quello in corso tra Rai e Mediaset sembra essere un vero e proprio ballo delle poltrone. In realtà, più che di poltrone dei vertici amministrativi delle due emittenti, in questo caso si tratta di “traslochi” importanti di alcuni volti noti del piccolo schermo.

Recentissimo è l’addio di Stefano De Martino alla Rai, per fare ritorno (momentaneo o definitivo non è ancora chiaro), alla trasmissione che lo ha consacrato, Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Di contro, Lorella Boccia, anche lei uscita dal vivaio di Amici, da Mediaset passerà per la prima volta alla Rai, alla guida dello show comico Made in Sud.

Ma tra tutti gli spostamenti, quello che su tutti fa più scalpore è il passaggio in Rai di Alessia Marcuzzi.

La bella presentatrice romana è stata per più di 25 anni volto noto, anzi notissimo di Mediaset. A lei sono state affidate trasmissioni di punta delle reti di Pier Silvio Berlusconi: Festivalbar, il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, Le Iene.

Ma qualcosa deve essersi rotto tra la bionda Alessia e la direzione di Mediaset.

Alla Marcuzzi infatti non sono stati più proposti progetti importanti e professionalmente stimolanti.

L’abbiamo infatti vista alla conduzione della versione settembrina di Temptation Island, in coda all’edizione più seguita dello stesso programma, condotto da Filippo Bisciglia. Sembrava dunque che in Mediaset non ci fosse più spazio per la professionale Alessia.

Così la bionda romana non si è persa d’animo ed ha fatto e… cercato altro.

Dopo aver concentrato le sue energie sui suoi progetti imprenditoriali (brand di borse e prodotti per la skin care), per Alessia Marcuzzi sembra infatti arrivato il momento del ritorno. E si tratterebbe proprio di un ritorno in grande stile.

Secondo il sito Dagospia infatti, Alessia Marcuzzi avrebbe avviato una trattativa segreta con i vertici di Viale Mazzini: “Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta”. La trattativa non sarebbe ancora conclusa, ma ‘in fase avanzata’. Bocca cucita sui titoli e programmi.

Se queste voci dovessero essere confermate, Alessia Marcuzzi potrebbe quindi essere il nuovo volto televisivo dell’estate in Rai oppure, perché no, la timoniera della nuova programmazione autunnale. Non ci resta che attendere.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: matrimonio saltato per ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo

Can Yaman torna in Turchia per la nuova serie tv con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta

Rai: famosa attrice nella nuova stagione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è

Mediaset: Simona Ventura torna su Canale 5. Maria De Filippi vuole lei per il nuovo programma. Ecco di cosa si tratt

Mediaset: Isola dei Famosi a rischio. Lo show di Ilary Blasi sarà cancellato? Ecco cosa è successo

Rai: Stefano De Martino e Lorella Boccia, oltre Made in Sud ecco cosa lega i due ex ballerini

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI