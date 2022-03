A cura di Ludovica Ragonesi

Cambio della guardia a Made in Sud. Il cast alla guida del celebre show comico in onda su Raidue si rinnova totalmente.

Dopo l’addio alla trasmissione di Stefano De Martino e di Fatima Trotta, entrambi cerimonieri del programma nelle scorse edizioni, la Rai è dovuta correre ai ripari e cercare volti nuovi che riuscissero a tenere il ritmo della pazza ciurma di comici di Made in Sud.

Stefano De Martino, come è stato ormai dichiarato più volte, ha deciso di abbandonare lo show della Rai per “rifugiarsi” nelle materne braccia della trasmissione Amici di Maria De Filippi, dove, per il serale del programma, il bel De Martino vestirà il ruolo di giudice.

Questa scelta ha fatto storcere non poco il naso ai vertici Rai, dal momento che Stefano è il presentatore in carica del varietà comico “Stasera tutto è possibile”, ed è reduce del successo della trasmissione cucita su misura per lui, “Bar Stella” (entrambi in onda su Raidue).

Smacco alla Rai anche da parte di Fatima Trotta, che è approdata lo scorso autunno su Italiauno con Honolulu, programma anch’esso comico, che ha sostituito Colorado.

Tanti sono stati i nomi in lizza per prendere le redini di Made in Sud, che ritornerà su Raidue a partire dall’11 aprile.

Ma su tutti, l’ha spuntata Lorella Boccia. Quelle che sembravano infatti solo indiscrezioni, ora sono diventate conferme.

Per la Boccia, quella di Made in Sud sarà la primissima esperienza in Rai, ma di certo non la prima esperienza alla conduzione di un programma. La bella show girl, infatti, di gavetta ne ha fatta.

Con la conferma di Lorella Boccia alla guida di Made in Sud, emergono due simpatiche curiosità che la legano al nome di Stefano De Martino.

Sia Stefano che Lorella infatti, hanno esordito nel mondo dello spettacolo partecipando alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi nella categoria danza.

Ma le coincidenze non finiscono qui: i due ex ballerini sono nati entrambi a Torre Annunziata, una ridente città sul mare, in provincia di Napoli.

Ed ora, per i giovani presentatori torresi, ci sarà il passaggio di testimone alla conduzione dello stesso programma. Più Made in Sud di così!

