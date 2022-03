A cura della Redazione

Can Yaman torna in Turchia per la nuova serie tv con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta.

Dopo la fine delle riprese di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 con Francesca Chillemi, l’attore turco fa rientra in patria.

Ad attenderlo c’è un nuovo progetto. Can, infatti, avrebbe firmato un contratto con Disney Plus per una serie di prossima produzione. Il cast della serie dovrebbe ritrovarsi sul set ad Istanbul ad aprile, dove inizieranno anche le riprese.

Della trama non si sa ancora nulla. Accanto a Can Yaman ci saranno due attrici protagoniste, una turca e una straniera. Per quanto riguarda quest'ultima, pare che si tratti di una star di fama mondiale.

L’attrice turca, invece, dovrebbe essere Hande Ercel, l’ex partner di Kerem Bursin in Love is in the air.

Ovviamente non ci sono conferme a riguardo, anche se la stampa turca ha diverse volte menzionato la famosa Eda di Love is in the air, serie in onda su Canale 5.

Le riprese della nuova serie, diretta da Uluç Bayraktar e sceneggiata da Kerem Deren, dovrebbero durare per circa quattro mesi. Giusto in tempo per Can Yaman per incominciare le riprese di Sandokan, che lo vedrà protagonista nei panni della Tigre della Malesia.

Le fan italiane di Can Yaman sperano che la serie venga anche tradotta e trasmessa in Italia.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: famosa attrice nella nuova stagione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è

Mediaset: Simona Ventura torna su Canale 5. Maria De Filippi vuole lei per il nuovo programma. Ecco di cosa si tratt

Mediaset: Isola dei Famosi a rischio. Lo show di Ilary Blasi sarà cancellato? Ecco cosa è successo

Rai: Stefano De Martino e Lorella Boccia, oltre Made in Sud ecco cosa lega i due ex ballerini

Can Yaman e Diletta Leotta ritorno di fiamma? Spunta una foto sul web. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI