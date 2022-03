A cura della Redazione

Rai: famosa attrice nella nuova stagione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è.

Non si è ancora conclusa l’edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1 ogni venerdì, che la nota conduttrice inizia a progettare il cast per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

A lanciare l’indiscrezione sul settimanale Oggi è Alberto Dandolo, che ha fatto il primo nome per la prossima edizione della trasmissione in onda il sabato sera su Rai 1: “Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero”, scrive Dandolo.

La presenza della conduttrice di Detto Fatto nel cast di Ballando Con Le Stelle 2022 rafforzerebbe ulteriormente il programma di Milly Carlucci.

Sempre secondo Dandolo, Bianca Guaccero potrebbe essere molto vicina a Milly Carlucci: infatti, sotto il costume della Medusa de Il Cantante Mascherato potrebbe esserci proprio lei.

E’ noto a chiunque che Bianca Guaccero è un’artista completa. Recita, conduce, canta e chissà che non inizi anche a ballare grazie allo show della Carlucci.

La prossima edizione di Ballando Con Le Stelle è rimandata all’autunno del 2022. L’ultima stagione, infatti, si è conclusa a dicembre 2021 con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. Un’edizione scoppiettante che ha raggiunto il massimo degli ascolti in tutte le serate, regalando a mamma Rai il primato del prime time del sabato sera.

