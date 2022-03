A cura della Redazione

Mediaset: Isola dei Famosi a rischio. Lo show di Ilary Blasi sarà cancellato? Ecco cosa è successo.

Non è ancora andata in onda la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ed il reality è già nel mirino del gossip.

Nelle ultime ore gira voce che lo show rischia di non andare in onda a causa di un ritiro improvviso di un membro del cast. L’autoeliminazione ha creato non pochi problemi alla produzione e non si sa ancora se lo show subirà uno slittamento, o si riuscirà in qualche modo a garantire l’inizio della nuova edizione su Canale 5.

Ma cosa è successo? A quanto pare Silvano, un membro dei Cugini di Campagna, è risultato positivo al Covid-19.

Pur guarendo dal virus, Silvano ha fatto dietro front e preferisce non andare sull’isola. Questo ovviamente avrebbe creato problemi alla produzione e difficoltà nel capire se sostituirlo e soprattutto con chi.

Il cast annunciato è così composto.

Le coppie: Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni; Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo; Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro; Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo; Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo.

I single: Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic, Roger Balduino, Blind.

Manca all'appello ovviamente la coppia dei Cugini di Campagna.

La conduttrice Ilary Blasi riuscirà a risolvere la situazione? Non ci resta che attendere per scoprire le sue ultime mosse.

L’Isola dei Famosi, infatti, dovrebbe iniziare subito dopo la conclusione di Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Potrebbe interessarti anche:

Can Yaman: torna in Turchia per la nuova serie tv con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta

Rai: famosa attrice nella nuova stagione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è

Mediaset: Simona Ventura torna su Canale 5. Maria De Filippi vuole lei per il nuovo programma. Ecco di cosa si tratt

Rai: Stefano De Martino e Lorella Boccia, oltre Made in Sud ecco cosa lega i due ex ballerini

Can Yaman e Diletta Leotta ritorno di fiamma? Spunta una foto sul web. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI