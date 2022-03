A cura della Redazione

Demet Özdemir, che da poco ha compiuto 30 anni, è sempre più impegnata sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

La sua storia d’amore con il cantante turco Oğuzhan Koç va avanti senza intoppi, anche se non tutti credono a questa relazione, in particolar modo le fan italiane dell’attrice turca che sperano sempre che la bella Demet si riavvicini a quello che molti considerano il suo partner ideale: Can Yaman. I due, infatti, hanno spopolato in Italia con la serie tv DayDreamer trasmessa da Canale 5, in cui interpretavano rispettivamente Sanem Aydm, una ragazza di umili origini che lavora in un’agenzia pubblicitaria, e Can Divit, fotografo ribelle con la passione dei viaggi. I due si incontrano perché Can torna da un viaggio per assistere il padre Aziz, proprietario dell’agenzia dove lavora Sanem. Inizialmente i due sono diffidenti, ma poi si instaura tra loro un buon rapporto che li porterà ad innamorarsi.

La stampa turca ha sempre parlato di una storia d’amore tra Demet e Can anche lontana da set, poi finita male per colpa di Can, considerato dall’attrice troppo “farfallone”.

Ma da quella esperienza lavorativa i due hanno preso il volo. Entrambi, infatti, sono ricchi di impegni.

Demet Özdemir sarà impegnata sul set della nuova serie di Disney Plus dal titolo Dünyayla Benim Aramda (Tra il mondo e me).

E’ stata la stessa attrice turca a confermare l’impegno per una serie in digitale senza però andare oltre. Al fianco di Demet ci dovrebbero essere Hafsanur Sancaktutan, una delle attrici più promettenti del panorama televisivo turco, e Buğra Gülsoy, con un’esperienza alle spalle alquanto deludente, visto che la serie televisiva Misafir che lo ha visto protagonista è stata interrotta in anticipo a causa dei bassi ascolti.

Ma secondo le voci Demet potrebbe essere stata scelta anche per un'altra produzione televisiva, il remake del film turco degli anni Settanta Ah Nerede (Ah Dove?), destinato a diventare una serie televisiva. Si tratta di una commedia romantica turca del 1975 interpretata da Tank Akan (Ferit) e Gülşen Bubikoğlu (Zehra). A Demet Özdemir sarebbe stato offerto il ruolo Zehra, ma non è ancora chiaro se l’attrice abbia accettato o meno l’offerta.