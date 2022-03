A cura della Redazione

Mediaset: fuori ex ballerino di Amici di Maria De Filippi dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Ecco chi è.

Un famoso ballerino di Amici di Maria De Filippi riceve un ‘no’ dalla produzione dell’Isola dei Famosi.

Parliamo di Andreas Muller, noto ballerino professionista, vincitore di Amici 16.

Andreas, oltre al successo ad Amici, ha incontrato anche l’amore della sua vita, Veronica Peparini.

Andreas è stato molto corteggiato dagli autori dell’Isola dei Famosi. A rivelare l’indiscrezione è lo stesso ballerino, che ha scelto di condividere la notizia con i fan tramite un post sui social.

Andreas, dopo aver ufficializzato i suoi rapporti con la produzione de L’Isola, ha pubblicato un selfie che lo ritrae con una lunga barba incolta e una dichiarazione: “Una cosa che non sai: l’anno scorso ero in “ballo” per partecipare a “L’Isola dei Famosi” in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood”.

Da quanto si apprende dai rumors Andreas era candidato ad andare sull’isola, ma all’ultimo c’è stato un dietrofront. Non è chiaro se la produzione ha fatto un passo indietro o lo stesso ballerino ha rifiutato la proposta. Andreas non ha specificato se per sua scelta o per un ravvedimento tardivo della produzione, ma di certo la sua avventura in Honduras non è mai cominciata.