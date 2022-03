A cura della Redazione

Rai: fuori Luca Argentero dalla serie Doc – Nelle tue mani? Fan increduli. Ecco cosa è successo.

Si è confermata la serie più seguita di Rai 1, Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero, il quale interpreta il dottor Fanti.

Nella fiction, quest'ultimo continua a provare a dimostrare che il farmaco Satonal può essere pericoloso, ma un ex specializzando dice a Fanti che in passato proprio lui stesso avrebbe falsificato i dati su un farmaco importante, anche se Andrea, avendo perso la memoria, potrebbe non ricordare questa circostanza.

Il dottor Fanti non ha intenzione di rinunciare e vuole avere maggiori informazioni su questo farmaco, poiché potrebbe servire a far emergere qualche dettaglio in più riguardo al suo passato.

Alla fine, il povero dottor Fanti viene espulso e licenziato, anche se il medico non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è disposto a fare di tutto per far emergere la verità.

Queste sono le anticipazioni per i prossimi episodi di Doc - Nelle tue mani.

Questo epilogo ha preoccupato le fan, le quali temono che Luca Argentero possa non tornare più nella serie e soprattutto nella prossima stagione, che come la stessa Rai ha confermato per il 2023.

Luca Argentero ha conquistato il pubblico femminile non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Ha un curriculum degno di nota avendo lavorati con registi di spessore.

L’attore sarà protagonista insieme a Can Yaman del remake Sandokan, la serie tv Rai prodotta dalla Lux Vide.

