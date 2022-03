A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker, volto televisivo molto amato in Mediaset, sta affrontando un periodo non facile.

La conduttrice svizzera ha annunciato poco tempo fa la sua separazione dal marito Tomaso Trussardi, sposato nel 2014 e da cui ha avuto le due bambine Sole e Celeste.

Una separazione che, a quanto pare, sembra essere consensuale, dal momento che sia Michelle che l’erede della nota casa di moda, hanno comunicato con toni pacifici la decisione di porre fine alla loro unione, nonostante la stima e l’affetto che ancora li lega.

Per Michelle si tratta del secondo matrimonio naufragato. Risale infatti al 1998 il suo matrimonio col cantante Eros Ramazzotti, conclusosi qualche anno più tardi.

Dal punto di vista professionale, Michelle Hunziker può però ritenersi più che soddisfatta. Molto apprezzato è stato infatti il suo one woman show andato in onda in due serata su Canale 5 “Michelle Impossible”.

Ed è proprio per riprendersi dalle sue fatiche televisive (e personali) che Michelle ha deciso di regalarsi una vacanza alle Maldive. Qualcosa però è andato storto.

Lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito emotivamente il mondo intero, non ha di certo lasciato indifferente la bionda presentatrice, proprio mentre era sulle assolate spiagge maldiviane. Michelle ha infatti comunicato sui social di sentirsi in colpa per essere in vacanza mentre intere famiglie patiscono sotto i bombardamenti.

Apriti cielo. Una dichiarazione che potrebbe essere umanamente condivisibile, ha invece scatenato un duro attacco. In particolare quello di Selvaggia Lucarelli, nota per la sua penna al veleno, con cui spesso demolisce i comportamenti di numerosi personaggi.

E la Lucarelli sembra essere arrivata puntuale anche su questa vicenda.

Senza fare nomi, ma con chiaro riferimento alla Hunziker, la giudice di Ballando con le Stelle ha così tuonato: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky, se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente”.

Attacco chiarissimo alla dolce Michelle Hunziker che, appena rientrata dalla vacanza, non ha ancora replicato.

