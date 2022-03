A cura della Redazione

Rai: via alla quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La conferma da Luca Argentero. Fan in delirio.

Buone notizie per le fan della serie Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero, andata in onda su Rai 1 e conclusasi con il massimo degli ascolti.

Dispiaciute le fan per la fine di Doc – Nelle tue mani, ma il protagonista Argentero, concede delle rivelazioni importanti sulla terza stagione della serie. “Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni – ha raccontato Argentero in un’intervista parlando della possibilità di una terza stagione –. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità. Almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare. Poi, quando si va oltre, si va oltre per ragioni diverse dalla drammaturgia, diventa un ragionamento legato al successo che la serie ha in quel momento e se la vuoi portare avanti devi trovare degli escamotage narrativi per mantenere alta la qualità”.

La nuova stagione è prevista per il 2023. In trattativa anche l’attrice Matilde Gioli che ancora una volta interpreterà la dottoressa Giulia. L’attrice in merito afferma: “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia”.

Le fan alle dichiarazione dei loro beniamini sono al settimo cielo, aspettano con ansia di rivedere i protagonisti della serie tv Rai indossare di nuovo il camice bianco.

