A cura di Benedetta Esposito

Stefano De Martino vuole riconquistare Belen. Per farlo, non bada a spese e le regala qualcosa degno di Cenerentola.

Per molti è diventata una storia che si ripete, addirittura monotona e stancante, al contrario, tanti altri non possono più fare a meno di essere spettatori e partecipi delle altalenanti vicende di coppia tra la showgirl argentina e l’ex ballerino.

Se, giustamente in tanti, hanno considerato il prendersi e il lasciarsi dei due come un modo vincente di essere sempre al centro dell’attenzione e guadagnare soldi facendosi paparazzare ovunque, significherebbe anche che i due siano davvero disposti a tutto per il successo.

E ciò vorrebbe dire che il rapporto che Belen ha avuto con l’ex Antonino Spinalbese sia stato solo una farsa, una strategia?

Non c’è dato saperlo con certezza, ma i fatti tendono a smentire questo presunto, premeditato piano, dopotutto i due hanno avuto una figlia: Luna Marì.

In ogni caso, che siano trovate pubblicitarie o la realtà, Stefano e Belen trovano sempre il modo di riavvicinarsi. Forse, dipende tutto dalla promessa che la showgirl fece a Stefano qualche anno fa alle Maldive?

“Saprai sempre chi sono e non è una promessa, è una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi è rimasto all’interno. Ti basta liberarlo per toccarmi. Tu dentro la mia anima sei libero, puoi essere te stesso fino in fondo”.

Sta di fatto che, quest’anno più che mai, De Martino e la Rodriguez siano stati avvistati innumerevoli volte insieme, sempre affiatati, sempre in atteggiamenti di complicità.

Come si dice, la lontananza aumenta il desiderio. Stefano è stato recentemente fuori Italia, insieme al figlio Santiago e, a quanto pare, ha avuto molto tempo per pensare.

La vacanza deve aver funzionato, infatti sembra essere tornato con le idee molto chiare sul da farsi: riconquistare Belen.

È stato avvistato, infatti, fare shopping in una delle botteghe più costose, Bottega Veneta, poco dopo, Belen, ha postato la foto di alcuni tacchi che le sono stati regalati. A questo punto è stato facile collegare i fatti.

I sandali, firmati Bottega Veneta, sono le Sparkel Stretch, ricoperti interamente di strass e dalla punta quadrata.

Il “Principe azzurro” sarà riuscito a riconquistare la sua “Cenerentola”. Tutto fa pensare di sì, in ogni caso speriamo che Cenerentola non perdi le scarpette, dato che il principe, per acquistarle, ha dovuto sborsare la cifra di 1.250 euro.

