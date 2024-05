Poche ore fa, Mediaset ha annunciato che Ilary Blasi e Alvin condurranno la nuova edizione di Battiti Live (con la partecipazione di Rebecca Staffelli), ma le notizie relative all’ex moglie di Francesco Totti non sono finite qui.

Stando a quanto rivelato da TVBlog, infatti, Ilary Blasi sarà al timone della nuova edizione de La Talpa: “Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria.

Battiti live sarà il primo step del ritorno in grande stile di Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5. Sua infatti sarà la conduzione, secondo quanto ci risulta, della nuova serie de La Talpa che torna in video con tante novità, che sono però ancora allo studio. Il programma sarebbe in bilico fra la struttura tradizionale ed una più classica, ma c’è ancora tempo per imboccare la strada definitiva”.