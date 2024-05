L’anno scorso, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati prima in Spagna e poi con rito civile a Napoli. Entrambi sono reduci dall'esperienza di coppia nell'edizione 2023 de L'Isola dei Famosi (il divulgatore scientifico ha anche partecipato al Grande Fratello nel 2018), ma l’idillio è durato sei mesi perché adesso, a causa delle imminenti consultazioni elettorali, è in corso la prima crisi di coppia. Il motivo? Il primo supporta Matteo Renzi, il secondo Antonio Tajani.

Ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Cecchi Paone ha rivelato: “Io e Simone dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno s**so. La campagna elettorale è un frullatore e adesso che sta lì che parla di Forza Italia, di Tajani, che ti devo dire, non va bene. Questo perché il bacino degli elettori è lo stesso. Siamo avversari politici: loro sono la sinistra del centro-destra, noi siamo la destra del centro-sinistra. Non siamo lontanissimi perché siamo d’area liberale, ma questa è la prima crisi matrimoniale. Gestibilissima, ma è la prima crisi”.

E ancora: “Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro. Sono anche geloso! Lui è talmente bello! Non capivo che quando torna a Fermo, a casa sua, deve occuparsi della bambina, o fa i capelli alla nonna, è preso da mille incombenze e si dimentica di mandarmi il messaggio della buonanotte”. Ma nonostante tutto è felicissimo di sposarsi: “Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia mi ha spinto a fargli la proposta. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”.