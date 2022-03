A cura di Benedetta Esposito

Antonio Spinalbese ha commosso ed emozionato il web con il suo amorevole gesto nei confronti della figlia Luna Marì.

Antonino, nasce in Campania, precisamente a Torre del Greco nel 1995 e, dopo una difficile adolescenza costellata di problemi familiari, dovuti soprattutto al divorzio dei genitori per i ripetuti tradimenti del padre, si trasferisce a Milano per svolgere la professione di hair stylist.

Da allora la sua vita cambia e, grazie al suo carattere, ma soprattutto al talento, inizia a lavorare nei saloni di acconciature più importanti del capoluogo lombardo, come quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi. Qui ha modo di conoscere vari personaggi del mondo dello spettacolo, con alcuni dei quali stringe vere e proprie amicizie.

Nell’autunno 2020 decide di lasciare la professione di hair stylist per dedicarsi alla fotografia a tempo pieno e per seguire la carriera di influencer e modello.

Da anonimo ragazzo, qual era, diventa presto conosciuto ed apprezzato. Ma il grande salto avviene solo nel 2021, grazie alla sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Una storia breve, purtroppo durata solo un anno e mezzo, ma grazie alla quale, il giovane ragazzo ha ricevuto un preziosissimo dono: la figlia Luna Marì.

È trascorso ormai un bel po' di tempo, esattamente dallo scorso novembre, Belen e Antonino non sono più una coppia.

È risaputo che Luna Marì vive insieme alla madre, di conseguenza pochi sono i giorni che lei può trascorrere in compagnia del padre, ma oggi è uno di quelli.

Mentre la showgirl si è recata in montagna per lavorare ad uno shooting fotografico per il suo nuovo brand di abbigliamento, padre e figlia sono finalmente insieme.

Antonino, approfittando della situazione, si è recato in gioielleria ed ha acquistato un dono speciale per la figlia: una fede in oro.

La foto è apparsa sui social e, su Instagram, ha ottenuto oltre 20mila like. Sull’anello è inciso “Luna Marì” e nella didascalia alla foto, Antonino ha scritto: “My sunshine” ovvero il mio raggio di sole.

Con questo anello, Spinalbese spera che la figlia, possa sentire maggiormente la sua presenza anche nei momenti di lontananza.

Per il momento non c’è alcuna possibilità di un ritorno di coppia, anche e soprattutto perché Belen è più vicina che mai a Stefano De Martino, nonostante tutto, quest’ultima, come ha dichiarato, proverà sempre affetto e rispetto per l’ex Antonino, considerandolo un ottimo padre per sua figlia. “È una persona perbene". E un bravo papà, ha detto Belen.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: brutte notizie per ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Fuori dalla tv. Ecco chi è

Demet Özdemir: “Odio la presunzione di...”. Intervista esclusiva dell’ex di Can Yaman su Elle

Mediaset: addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Arriva la smentita dalla conduttrice de L’Isola dei famosi

Rai: brutte notizie per Milly Carlucci. Il Cantante Mascherato finisce in polemica. Ecco cosa è successo

Rai: via alla quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La conferma da Luca Argentero. Fan in delirio

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI