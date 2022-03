A cura della Redazione

Mediaset: brutte notizie per ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Fuori dalla tv. Ecco chi è.

E’ stata una delle ballerine più chiacchierate dell’edizione scorsa di Maria De Filippi ad Amici.

Parliamo di Rosa di Grazia, ex concorrente di Amici e fidanzata del cantante Deddy.

Grazie al suo talento e alla sua tenacia, Rosa è riuscita ad esibirsi fino alla terza serata sul palco del talent di Canale 5, prima di essere eliminata.

Rosa è legata anche al nome di Deddy. La ballerina e il cantante si sono conosciuti all'interno della scuola di Amici, ed è scattato subito l’amore. La fine del loro rapporto è avvenuta al termine del programma ma in realtà per un po’ di tempo si è sperato in un ritorno di fiamma, anche se i due si sono poi legati ad altri. Rosa attualmente sembra essere molto vicina ad Andrea Piazza. Negli ultimi giorni la coppia ha reso la loro frequentazione pubblica postando su Instagram foto e video in cui si vedono entrambi molto presi l'uno dall'altra.

Ma cosa sta facendo Rosa professionalmente? Non è mai più apparsa in tv, ma solo su Instagram dove conta più di 450.000 followers.

In una recente intervista ha detto: “Spero di vivere di danza. Il mio grande sogno? Diventare una ballerina professionista come Elena D’Amario. Lei è il mio idolo e nella scuola è diventata anche una sorella per me”.

Ad oggi però Rosa è lontana dal piccolo schermo e dal mondo della danza.

Potrebbe interessarti anche:

Demet Özdemir: “Odio la presunzione di...”. Intervista esclusiva dell’ex di Can Yaman su Elle

Mediaset: addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Arriva la smentita dalla conduttrice de L’Isola dei famosi

Rai: brutte notizie per Milly Carlucci. Il Cantante Mascherato finisce in polemica. Ecco cosa è successo

Rai: via alla quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La conferma da Luca Argentero. Fan in delirio

Rai 2, Made in Sud: dopo la rinuncia di Stefano De Martino si fanno i nomi di due napoletani

Rivelazione shock di Alessandro Borghese, lo chef star di TV8. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI