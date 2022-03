A cura della Redazione

Mediaset: scoppia la passione a Uomini e Donne. Tina Cipollari trova l’amore con il cavaliere. Ecco chi è.

Tina Cipollari è da sempre molto seguita e apprezzata dal pubblico di Uomini e Donne, lo show pomeridiano di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

C’è chi la ama e c’è chi la “odia”. Nelle ultime settimane però Tina è stata corteggiata da un cavaliere del trono over, creando non solo un polverone ma suscitando la reazione di molte sue fan, contente di questa possibile nuova storia d’amore dell’opinionista.

Il cavaliere Franco Fioravanti stima molto Tina Cipollari ed ha letteralmente perso la testa per lei.

L’uomo inizialmente si è presentato nello studio per poter conoscere la dama Nadia. Con quest’ultima, però, non ha poi trovato alcuna affinità. Franco è un uomo dal forte carattere, e ha confessato che gli interventi di Tina Cipollari non gli dispiacciono affatto anzi sono molto apprezzati.

“Tina, ti porterei a cena fuori. La porterei in un celebre ristorante di cucina romanesca nel quartiere di Torpignattara, molto semplice, spartano ma il cibo è eccezionale. Comunque, a dire la verità Tina mi sta molto simpatica e credo di non esserle totalmente antipatico nemmeno io. Anzi, almeno con me trova una sponda per le sue battute! Secondo me il contradditorio le fa piacere, potrebbe persino divertirla”.

Queste le affermazioni dell’uomo riguardo una possibile uscita con la famosa opinionista di Uomini e Donne, dichiarazioni rilasciate a “Uomini e Donne Magazine”.

Come prenderà questa dichiarazione Tina Cipollari? Le fan sembrano già entusiaste al pensiero che la loro opinionista preferita trovi l’amore.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: chiude il Paradiso delle Signore. Sostituita dalla nuova serie Sei Sorelle. Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per Serena Autieri. Fatta fuori dal programma "Dedicato". Ecco cosa è successo

Rai: fuori Milly Carlucci dal famoso programma. Ecco chi prenderà il suo posto

Mediaset: dedica d’amore di Gianni Sperti di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Sabrina Ghio prova l’abito da sposa. Lacrime di gioia per l'ex ballerina di Amici

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI