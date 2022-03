A cura della Redazione

Demet Özdemir: “Odio la presunzione di...”. Intervista esclusiva dell’ex di Can Yaman su Elle.

Demet Ozdemir è apparsa recentemente sul piccolo schermo con il film prodotto Netflix, Tattiche D’amore.

L'attrice, molto seguita anche nella sua vita privata, è stata diverse volte oggetto di gossip, soprattutto dopo l’annuncio del suo matrimonio con il cantante Oğuzhan Koç.

Per l ‘ennesima volta Demet Ozdemir finisce sulla copertina di marzo della rivista Elle Turckey Magazine.

Per questo servizio Demet Özdemir ha fatto pose molto speciali, ed è stata descritta in maniera eccezionale dalla giornalista che l’ha intervistata. “Demet Özdemir è una donna che non perde mai il coraggio di sognare e vivere i propri sogni. Vuole ispirare tutte le donne con questo aspetto. Ci tocca con un'emozione diversa in ogni look e un colore diverso in ogni ruolo. La stagione è appena passata alla primavera, ma è come se ci fosse una primavera permanente nella sua anima. È come se una canzone suonasse costantemente nel suo cuore e lei stesse ballando costantemente con la vita. Abbiamo fatto la cosa giusta, ci siamo arresi alla sua alta energia positiva”.

Demet Özdemir in uno dei suoi post dice di essersi letteralmente innamorata di questi scatti condividendone alcuni.

Alla giornalista racconta il suo percorso, la sua crescita, inoltre evidenzia la sua personalità: “Non tollero la presunzione, non sopporto vedere qualcuno che guarda le persone dall’alto in basso. Le ragazze sono la mia debolezza. Per me è molto importante che leggano e realizzino i loro sogni”.

Per Demet l’amore è importante infatti ha ribadito: “Vorrei che potessimo avvicinarci tutti con tolleranza e rispetto. Meno male che c'è amore”.

Demet Özdemir ha anche parlato del personaggio della serie TV che l'ha maggiormente influenzata nella vita. Il personaggio di Zeynep, nella serie TV Doğduğun Ev Kaderindir", ha influenzato notevolmente l'attrice. "Zeynep era una donna molto forte che ha lottato per sopravvivere a causa di gravi traumi, sono molto orgogliosa e felice di averla rianimata”, afferma durante l’intervista.

