A cura di Ludovica Ragonesi

Alessandro Borghese è uno degli chef più conosciuti in televisione.

Grazie al suo look particolare e al suo fare rassicurante, Alessandro si è ben presto affermato tra i cuochi star del panorama televisivo. Grandissimo è infatti il successo della sua trasmissione, in onda su TV8 , "Alessandro Borghese - 4 ristoranti", che è giunta ormai alla settima edizione.

Non bisogna dimenticare che lo chef in realtà è figlio d’arte: sua madre, Barbara Bouchet, è una nota attrice.

È molto probabile quindi che Alessandro abbia ereditato il suo savoir faire e la scioltezza davanti alle telecamere proprio dalla famosa mamma.

Ma i risultati professionali raggiunti sono frutto di non pochi sacrifici personali. Di gavetta Alessandro ne ha fatta prima di diventare così famoso. Ha lavorato infatti per molto tempo come aiuto cuoco sulle navi da crociera, e poi in diversi ristoranti in Europa e negli Stati Uniti prima di salire sull’Olimpo degli chef star della tv.

Nel 2017, Alessandro ha inaugurato il suo primo ristorante a Milano, dal nome "Alessandro Borghese — Il lusso della semplicità". Che dire, il suo nome è un vero e proprio brand!

Dal punto sentimentale Alessandro Borghese è stabilmente legato dal 2009 alla moglie Wilma Oliverio. Dalla loro unione sono nate le due bimbe Alessandra e Arizona.

Una vita senza ombre a quanto pare. E invece è lo stesso Borghese a confidare un segreto della sua sfera intima e privata che ha lasciato tutti di stucco: l’esistenza di un altro figlio, nato da una precedente relazione.

Con molta tristezza, lo chef rivela di non aver mai conosciuto il bambino, nato nel 2006. Nessun rapporto tra padre e figlio dunque. Questo però non ha impedito ad Alessandro di riconoscerlo e prendersi tutte le responsabilità di padre.

Chissà se adesso che il figlio è adolescente, tra i due possa finalmente nascere una nuova opportunità per conoscersi ed avvicinarsi.

