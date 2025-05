La stagione 2024-2025 di Uomini e Donne si avvia alla conclusione, prevista per la fine di maggio. I telespettatori già si chiedono chi siederà sul trono a partire dal prossimo settembre, e stando a quanto rivelato da LolloMagazine si sta facendo strada il nome di Nadia Di Diodato, corteggiatrice non scelta da Gianmarco Steri.

“Durante l’ultima puntata andata in onda, Maria De Filippi ha voluto sottolineare un dettaglio curioso di Nadia: quando è nervosa, il suo piede si muove in modo sempre più rapido, finché non prende e se ne va - si legge su LolloMagazine -. Una osservazione accolta con un sorriso dalla ragazza, che ha ammesso la verità dietro quel gesto spontaneo. Nadia si è anche commossa nel corso del confronto con Gianmarco, manifestando il timore di non essere la scelta finale. Paura che si è poi rivelata fondata: il tronista ha preferito Cristina Ferrara, la quale però non ha risparmiato critiche, definendolo ‘freddo e distante’ durante l’ultima esterna, salvata solo da un bacio finale. Anche con Nadia, tuttavia, non erano mancati momenti carichi di passione. Il pubblico sembra averla accolta con calore, difendendola e supportandola fin dal principio. La sua spontaneità, le sue emozioni genuine e il legame instaurato con i telespettatori la rendono una candidata perfetta per la prossima edizione. Noi abbiamo appreso che con buone probabilità, il programma ci avrebbe già fatto un pensierino”.