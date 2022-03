A cura della Redazione

Rai: chiude il Paradiso delle Signore. Sostituita dalla nuova serie Sei Sorelle. Ecco di cosa si tratta

Grandi novità in arrivo nella programmazione Rai.

Ad aprile Il Paradiso delle signore 6 terminerà la sua stagione. In arrivo Don Matteo con Raoul Bova in prima serata di giovedì.

Il gran finale del Il Paradiso delle Signore è previsto per il 29 aprile su Rai 1, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti del celebre grande magazzino di Milano.

Non ci saranno secondo il palinsesto Rai le repliche durante l’estate, perché a maggio inizierà Sei Sorelle, una nuova soap opera importata dalla Spagna che terrà compagnia il pubblico nella fascia del pomeriggio, prendendo così il posto delle vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Grande e attesissimo ritorno di Don Matteo 13, che vedrà come protagonista Raoul Bova. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che il settimanale Di Più Tv ha fatto un’importante rivelazione: probabilmente Terence Hill non uscirà definitivamente di scena. Infatti la sua scomparsa sarà avvolta da un velo di mistero e la sua morte non sarà mai ufficializzata. Ciò dà luogo a tutta una serie di supposizioni, non ultima quella di un ritorno del prete più famoso d’Italia qualora l’attore ritornasse sui suoi passi e si convincesse a riprendere il suo ruolo nella fiction.

La serie andrà in onda il giovedì e dovrà scontrarsi con L'Isola dei famosi 2022 condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

