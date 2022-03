A cura della Redazione

Can Yaman, attaccato l’attore di DayDreamer da Alessandro Cecchi Paone: “Oltre ai muscoli c’è di più?”

La bellezza di Can Yaman è di certo indiscutibile. L’attore turco che si è fatto strada in Italia con le sue serie romantiche Bitter Sweet e Mr Wrong con Ozge Gurel, e DayDreamer con Demet Ozdemir, è stato preso di mira da alcune lettrici della rivista Nuovo Tv.

In particolare, una utente del web si è posta il quesito se l’attore sia effettivamente degno della sua fama o è solo fortuna e bellezza. Stiamo parlando di una lettrice di Nuovo TV, che pare aver chiesto il parere di Alessandro Cecchi Paone riguardo le capacità attoriali di Can Yaman.

Per rispondere alla lettrice, il curatore della rubrica ha rimarcato proprio i punti esposti dalla signora, spiegando: “Credo si debba aspettare per lui l’occasione di un vero film d’autore. Finché farà solo fiction romantiche non sapremo mai se è bravo oltre che bello”, aggiungendo poi in merito all’atteso progetto su Sandokan che “Lui sarà il protagonista e, a quanto ho capito, reciterà in italiano. Quello sarà un bel banco di prova per Can Yaman: finalmente potrà dimostrare se oltre ai muscoli c’è di più”.

Cosa penseranno le fand di questo attacco gratuito da parte di alcune lettrici?

Intanto si aspetta la messa in onda della serie tv Viola come il mare con Francesca Chillemi, che andrà in onda su Canale 5.

