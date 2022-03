A cura di Benedetta Esposito

Made in Sud sta per iniziare e la preoccupazione aumenta, il conduttore non è ancora stato ufficializzato, ma i due nomi proposti sicuramente superano le aspettative.

È da tempo che si parla di un ritorno di Made in Sud in giornate più calde, come quelle primaverili, ed ormai ci siamo. Marzo è arrivato e, anche se il freddo non sembra ancora avere intenzione di lasciarci, i giorni che mancano all’inizio del programma sono davvero pochi.

Nonostante i tempi stretti, secondo le voci ultimamente circolate, la Rai avrebbe qualche difficoltà nell’ultimare il programma, causa la decisione, dell’ultimo momento, di colui che sarebbe dovuto essere il conduttore: Stefano De Martino.

Quest’ultimo, con pochissimo preavviso, infatti, avrebbe preferito l’invito di una persona a lui cara, Maria De Filippi, per lavorare con l’avversaria della Rai, ovvero Mediaset.

Non sono una rarità, nel mondo televisivo, cambi repentini e scelte improvvise, l’importante è avere la capacità di organizzarsi velocemente ed adeguarsi alle circostanze, ecco perché sono aperte le audizioni per vari ruoli, soprattutto comici e cabarettisti.

Per quanto riguarda il lato femminile, è già nota da tempo la sostituzione dell’ex conduttrice Fatima Trotta con due possibili nomi: Lorella Boccia e Flora Canto.

Situazione un po' diversa è quella maschile. La scelta è stata più difficile e, dopo la proposta inziale del comico siciliano Sergio Friscia e di Pino Insegno, molto più probabili risultano essere i nomi, usciti da un’indiscrezione di Tv Blog, di due cantanti napoletani, di cui uno vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove proposte: Rocco Hunt e Clementino.

In ogni caso ancora nulla è confermato e, come direbbe Alessandro Borghesi, la Rai confermerà o ribalterà i suddetti nomi?

Non ci resta che aspettare per ulteriori notizie.

