A cura della Redazione

Mediaset: fuori ballerino di Amici di Maria De Filippi. Abbandona la scuola. Fan dispiaciute.

Christian ha ricevuto delle critiche in puntata da parte delle insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Le due sostenevano che non fosse ancora pronto per il serale e il suo morale è caduto molto in basso. Nelle ultime puntate, il ragazzo ha espresso la volontà di abbandonare per sempre la scuola essendo demotivato e triste.

Nel frattempo, Gio Montana è stato convocato dalla professoressa Anna Pettinelli e ha ricevuto delle pessime notizie. Anna, infatti, ha deciso di eliminarlo, in quanto nonostante i suoi singoli siano forti, il ragazzo non è ancora pronto per affrontare le cover e quindi il serale.

Rudy Zerbi è però intervenuto a favore del cantante dando al giovane un’altra opportunità.

A quanto pare la classe del serale di Amici di Maria De Filippi non si è ancora formata.

Gli ammessi per ora al serale sono Alex, Sissi, Aisha e Albe, per quanto riguarda la categoria del canto, e Michele, Carola, John Erik e Serena, per quanto invece riguarda il ballo.

Gli esclusi da questa lista continuano a studiare e prepararsi per ottenere la tanto agognata maglia dorata.

