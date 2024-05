Nelle ultime ore, Perla Vatiero è finita al centro di una bufera. Secondo molti utenti, infatti, la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica (filler alle labbra). Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che, nei mesi passati, l’ex gieffina aveva criticato l’ex rivale in amore, Greta Rossetti, per lo stesso motivo.

In molti non hanno potuto fare a meno di notare il significativo ingrandimento delle labbra di Perla, già molto carnose di suo. In un video in cui si mostra all’interno di una camera d’albergo, il labbro dell’influencer originaria di Angri sembra molto più carnoso, e il sospetto del ricorso al filler ha iniziato a circolare sui social.

Alcuni mesi fa, durante un confessionale nella Casa di Cinecittà, Perla criticava Greta per il filler alle labbra. “Non ho mai avuto il labbro così (come quello di Greta Rossetti, ndr.) e mai lo vorrò avere. Queste cose ti devono piacere e a me non piacciono. A me dicono che sono bella, a lei che è bona: c'è una differenza. Io sto cento passi avanti”. Ovviamente, questo video ha ripreso a circolare su X (ex Twitter), con gli internauti che hanno accusato la Vatiero di essere ipocrita e di predicare bene e razzolare male.

L’argomento del filler alle labbra di Perla è stato toccato anche nel corso di 361 IsoLounge, format condotto dall’ex gieffina Valentina Modini. Nel corso dell’ultima puntata era presente anche la madre di Greta, Marcella Bonifacio, la quale ha sottolineato: “E’ ovvio che l’ha fatto, si vede, è notevole. Però è migliorata. Perché tutte queste critiche su un filler? Migliora e basta”.