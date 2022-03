A cura di Ludovica Ragonesi

Nina Moric, top model e show girl croata, è spesso al centro del gossip per le vicende che accompagnano la sua vita sentimentale.

Il matrimonio turbolento con Fabrizio Corona, terminato ufficialmente nel 2014, ha riempito pagine e pagine di rotocalchi.

In seguito, un’altra relazione di Nina è stata al centro dei rumors: il fidanzamento con Luigi Favoloso ha suscitato non solo curiosità ma anche preoccupazione, soprattutto per l’evoluzione che la storia ha avuto sul finale. Favoloso è stato infatti addirittura denunciato dalla Moric per maltrattamenti.

Tutte storie burrascose che hanno fortemente minato la stabilità emotiva della modella.

La bella Nina ha infatti più volte manifestato un profondo disagio e una spiccata fragilità durante le numerose interviste tv o attraverso messaggi affidati ai social. Un malessere che dunque sembra provenire da storie tossiche.

Ed è proprio attraverso la sua pagina Instagram che l’ex lady Corona ha lanciato un ultimo messaggio che inquieta non poco: “Non posso controllare il tuo comportamento, né voglio quel peso… ma non mi scuserò per aver rifiutato di essere maltrattata, mancata di rispetto e mentita… Chi non ha coscienza non vede il male… le persone cattive non cambiano, sono come i serpenti”.

Fan sotto shock per una simile dichiarazione. Ma a chi si riferisce Nina Moric? Il messaggio da brividi è indirizzato all’ex marito Fabrizio Corona, all’ex fidanzato Luigi Favoloso oppure al medico catanese, ultimo flirt attribuito alla modella?

Ciò che è certo è che tutti auguriamo a Nina di ritrovare presto un po’ di tranquillità.

