A cura di Ludovica Ragonesi

Albano e Romina sembrano non riuscire a sanare le antiche fratture del loro rapporto.

In questo caso parliamo però di Romina Jr, la figlia quartogenita del cantante di Cellino San Marco e di Romina Power.

La ragazza, attualmente impegnata come opinionista fissa in tv su Raiuno nella trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, in cui fa parte dei cosiddetti “affetti stabili”, è tornata a parlare a più riprese del rapporto burrascoso con il padre Albano Carrisi.

Romina Jr ha dichiarato in diverse interviste in televisione di non essere mai stata capita dal padre. Un rapporto complicato quello padre-figlia che sembrava però finalmente aver trovato un po’ di pace, dopo mesi di silenzio tra i due.

Invece, una nuova lite è scoppiata, facendo temere che tra Albano e sua figlia 34enne possa nuovamente ripiombare il gelo.

Romina Carrisi e suo padre Albano sono stati infatti paparazzati dai fotografi di Nuovo Tv mentre discutevano animatamente per strada, a Roma. La discussione era talmente accesa che i due letteralmente si urlavano in faccia.

I motivi della lite non sono ancora noti ma la tensione tra padre e figlia sembra essere nuovamente alle stelle.

Romina Jr non ha mai fatto mistero di non esser mai andata veramente d’accordo con il padre.

A sua volta, Albano ha ammesso che l’infanzia e l’adolescenza della figlia sono state realmente complicate: la ragazza ha infatti dovuto sperimentare non solo la tragedia della scomparsa in circostanze tutt’ora misteriose della sorella maggiore, Ylenia, figlia primogenita di Albano e Romina, ma, a seguito di quell’evento, si è aggiunta anche la separazione dei genitori che, per la allora adolescente Romina jr, ha rappresentato un vero e proprio trauma.

