A cura della Redazione

Kerem Bürsin: nuova passione dopo Hande Erçel di Love is in the air. Ecco di cosa si tratta.

Sembra davvero ufficiale la rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, i due protagonisti della famosa serie tv Love is in the air trasmessa su Canale 5.

Molti fan continuano a chiedersi il motivo di tale rottura, ma al momento non sembra ci sia una risposta a questo loro domanda.

Intanto i due attori proseguono a gonfie vele la loro carriera.

Hande prenderà parte insieme a Can Yaman ad una nuova soap turca, mentre nel contempo continua il suo tour europeo come testimonial delle aziende di abbigliamento turche.

Kerem, invece, recentemente è apparso sulla rivista Vogue man turckey in cui sembra non aver nemmeno per un momento citato la sua ex compagna Hande.

Il bell’attore turco ha affermato che ultimamente trova sfogo e vigore nello sport: “Il mio tempo deve essere per me e per lo sport, perché mentre mi alleno penso, rifletto e se ho qualche problema trovo la soluzione. Non è solo una passione ma una mia terapia mentale”.

Le immagini dello shooting fotografico lasciano senza fiato le fan dell’attore turco. Kerem con la sua bellezza, bravura e determinazione ha letteralmente conquistato il cuore delle sue ammiratrici che, seppur tristi per la notizia della fine della love story con Hande, continuano a sostenerlo e seguirlo.

In Italia così come in Turchia si aspettano nuovi lavori dell’attore che ha interpretato il freddo ma romantico Serkan Bolat.

La stampa turca ha recentemente affermato che in cantiere c’è un lavoro per Kerem Bursin con una nuova e amatissima partner Demet Ozdemir, protagoniosta insieme a Can Yaman della fortunata serie tv DayDreamer.

Uno scambio di coppia visto che allo stesso tempo Hande Ercel girerà una nuova soap con il famoso Can Yaman? Chissà come vivranno questo change le fan.

Potrebbe interessarti anche:

Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi: “La mia vita totalmente stravolta”. Ecco cosa è accaduto

Diletta Leotta attaccata dai fan: “Dovresti vergognarti”. Ecco cosa è successo

L’Amica Geniale: tutti pazzi per Dede. Chi è la piccola attrice che interpreta la figlia di Lenù

Demet Özdemir e Can Yaman ancora insieme. Ennesimo successo per i due protagonisti di DayDreamer

Mediaset: scoppia la passione tra Alessandra Celentano e ballerino di Amici di Maria De filippi. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI