A cura di Ludovica Ragonesi

Mediaset: rivelazione shock su Maria De Filippi. la confessione di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia inossidabile della televisione italiana. Lei regina indiscussa di Canale 5, lui storico conduttore di talk show e autore di programmi che hanno fatto la storia della tv.

Maria De Filippi intrattiene il sabato sera degli italiani da più di 20 anni con la trasmissione C’è Posta per te, e guida da ancora più tempo Uomini e Donne, inossidabile programma del day-time di Canale 5.

Di Maurizio Costanzo invece si può semplicemente dire che sia stato letteralmente uno degli artefici della televisione italiana.

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente del Gruppo Mediaset, sa bene quanto siano indispensabili due professionisti di tale calibro.

Non è raro però che i due coniugi facciano delle “incursioni” anche nelle reti concorrenti: piccole apparizioni in trasmissioni di punta Rai, in cui marito e moglie concedono sprazzi della loro quotidianità di coppia.

È proprio durante l’ultima messa in onda di Che tempo che fa, programma domenicale condotto da Fabio Fazio su Raitre, che il golden team è stato protagonista di un simpatico siparietto.

L’ospite in realtà sarebbe dovuto essere soltanto Maurizio Costanzo, in collegamento da casa.

Durante l’intervista però, la mitica Maria è intervenuta e Fazio l’ha invitata a restare.

Marito e moglie hanno divertito il conduttore ed il pubblico di Raitre con una serie di battibecchi spassosi, che un po’ richiamano le gag degli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Costanzo ha addirittura accusato la moglie di soffrire di manie di persecuzione. E Maria simpaticamente ha risposto: “Vedi Fabio, vengo perennemente sgridata. Questa sera è pubblica questa cosa. Chi è il capo tra noi? Il capo è sempre Maurizio”.

Ma il clou del siparietto si è raggiunto quando, durante l’intervista, è intervenuta Luciana Littizzetto (molto amica di Maria De Filippi ndr) che, con la sua irriverente comicità, ha chiesto ai due: “È vero che andate a letto con la cartellina?”. “Sì, due imbecilli con le cartelline, due poveri scemi", replica Maurizio Costanzo.

Pubblico divertito, applausi e… sipario!

