A cura di Gilda Riga

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, che con ogni probabilità prenderà il via il prossimo 12 settembre.

Alfonso Signorini e la produzione, dopo aver ufficializzato le opinioniste Sonia Bruganelli (riconfermata) ed Orietta Berti, e dato il ben servito ad Adriana Volpe, sono a lavoro per comporre il cast di vipponi che farà il suo ingresso nel bunker di Cinecittà.

GF Vip 7: tre clamorosi ritorni?

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, Amedeo Venza, potrebbero addirittura esserci tre clamorosi ritorni di ex gieffini: Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Il primo è stato uno dei protagonisti della passata edizione ed è finito al centro del gossip per il triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge.

Ma stando a quanto riferito da Venza, i tre potrebbero tornare al GF Vip solo per alcune puntate, con l’obiettivo di movimentare le dinamiche interne del reality show. Ma non è tutto. Secondo Dagospia, infatti, potrebbe fare nuovamente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia anche Patrizia De Blanck, in coppia con il giovanissimo amico e influencer Lorenzo Castelluccio.

Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica, invece, gli altri nomi “caldi” sono quelli di Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, dell’influencer Asia Gianese, ma soprattutto quello di Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. Stando alle parole di Rosica, Alfonso Signorini starebbe facendo di tutto per convincere ad entrare nella Casa l’ex compagno della showgirl e conduttrice argentina, e l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo.

Alfonso Signorini condivide un nuovo indizio

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha postato una Ig stories che contiene un indizio sul quarto concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Per il quarto concorrente del #gfvip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. A chi si riferisce il conduttore? Staremo a vedere…