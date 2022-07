A cura di Gilda Riga

Sonia Bruganelli sarà una delle opinioniste anche nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni mesi fa, la moglie di Paolo Bonolis aveva apertamente dichiarato di non voler più ricoprire quel ruolo, per poi tornare sui suoi passi e cedere alla corte serrata che le avrebbe fatto di Alfonso Signorini.

Ma secondo l’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, le cose non sarebbero andate esattamente come la Bruganelli ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a R101.

“Non che io volessi essere corteggiata – dice Sonia all’emittente radiofonica – perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione. Però devo dire che per me è stato bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa mia seconda esperienza, e che si era trovato molto bene con me”.

Alessandro Rosica: la rivelazione su Sonia Bruganelli

Ma, come dicevamo in precedenza, secondo Rosica, la Bruganelli starebbe mentendo, e ha condiviso il suo pensiero sulla vicenda attraverso il suo account Instagram: “Lo sappiamo che non è opera di Alfonso, che avrebbe fatto a meno di te molto volentieri. Sei lì per ben altro!”.

Stando a quanto dice l’esperto di gossip, la decisione di riconfermare la moglie di Paolo Bonolis come opinionista anche nella settima edizione del Grande Fratello Vip (che dovrebbe partire il prossimo 12 settembre), non sarebbe stata assunta dal conduttore e deus ex machina del reality show in onda su Canale 5. Piuttosto, il ruolo le sarebbe stato nuovamente affidato per altre ragioni, di cui noi, però, non siamo a conoscenza.

Ad affiancare Sonia Bruganelli come opinionista, ci sarà Orietta Berti. La cantante si approccia per la prima volta in assoluto al mondo dei reality, e i fan del programma non vedono l’ora di scoprire in che modo si approccerà e che tipo di contributo saprà dare in un’esperienza per lei completamente nuova.