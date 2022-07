A cura di Gilda Riga

Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, giunto alla settima edizione, si preannuncia come uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva targata Mediaset, anche se sarà impresa assai ardua replicare il successo ottenuto lo scorso anno.

Signorini e la produzione sono al lavoro con l’obiettivo di formare un cast che non faccia rimpiangere quello dell’edizione passata. Nelle ultime settimane sono stati fatti tantissimi nomi di possibili vipponi che potrebbero diventare i nuovi inquilini nel bunker di Cinecittà: l’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha rivelato che starebbe per concretizzarsi l’accordo per l’ingresso in casa di Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez.

Gli altri nomi "caldi" sono quelli di Asia Gianese, influencer, Guendalina Canessa, ex concorrente del Gf nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, e Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha ufficializzato le due opinioniste: si tratta di Sonia Bruganelli, che ha già ricoperto il ruolo nella sesta edizione, e Orietta Berti, che invece è alla sua prima esperienza in assoluto in ambito reality show. E’ infatti tanta la curiosità dei telespettatori nel vedere la storica cantante in panni per lei tutt’altro che usuali.

Grande Fratello Vip 7: cambia la data di inizio

Intanto sembra sia cambiata la data di inizio del programma, inizialmente fissata al 19 settembre. E’ lo stesso Signorini ad annunciarlo attraverso il suo account Instagram: “Forse si riparte il 12 settembre…”.

Attendiamo ulteriori novità al riguardo.