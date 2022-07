A cura di Gilda Riga

Non sembrano esserci più dubbi. Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez, sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Alfonso Signorini, conduttore e deus ex machina del reality show che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 19 settembre, ha postato sul suo account Instagram un’immagine rivelatrice: il mazzo di chiavi, un grazioso ciucciotto di colore rosa e lo smartphone apparterrebbero proprio a Spinalbese. Gli oggetti sarebbero già comparsi in un post condiviso su Instagram proprio dal papà della piccola Luna Marì.

Le indiscrezioni emerse sul web nelle ultime settimane sembrano dunque aver trovato riscontro. Ma a quanto pare, l’ingresso della sua ex fiamma nel bunker di Cinecittà, non sarebbe affatto gradito alla showgirl argentina, che da pochi mesi è tornata tra le braccia di Stefano De Martino.

Spinalbese sarà uno dei vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma Belén Rodriguez non sembra aver preso affatto bene la notizia, anche se evidentemente dovrà farsene una ragione. La showgirl argentinateme per la sua privacy, già perfettamente consapevole del fatto che si troverà inevitabilmente al centro di pettegolezzi e discussioni.

Spinalbese al GF Vip: la reazione di Belén Rodriguez

Secondo l’investigatore social, Alessandro Rosica, pare che la Rodriguez abbia addirittura minacciato di adire le vie legali nel caso in cui Antonino Spinalbese dovesse parlare di lei o di loro figlia, Luna Marì, che da poco ha compiuto un anno. “Belén avrebbe chiamato il suo ex – scrive Rosica su Instagram – e gliene avrebbe dette di tutti i colori, chiedendogli finanche di non partecipare al Gf Vip. C’è anche una frase che suona come un vero e proprio avvertimento: ‘Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia, altrimenti ti denuncio’. A questo punto il dato è tratto, Belén diffiderà Antonino dal parlare di lei e di Luna Marì al Grande Fratello Vip. La guerra è appena cominciata”.