A cura di Benedetta Esposito

Antonino Spinalbese non si capacita e non riesce affatto ad accettare ciò che è successo.

La fine di una storia d’amore, il più delle volte, anche a distanza di molto tempo, lascia tristezza e sconforto.

Sui social, di tanto in tanto, appaiono delle vignette ironiche che rappresentano donne e uomini dopo la fine di un rapporto. Le prime piangono e soffrono per alcuni mesi per poi riprendersi e dimenticare il passato, gli uomini, contenti e sollevati dopo la fine della relazione, ma successivamente depressi ed inconsolabili, realizzando in ritardo quanto accaduto.

Nel mondo dei vip, come anche in quello delle persone comuni, questo genere di situazioni accade continuamente, ma vi è un’eccezione alla regola. Si tratta di Antonino Spinalbese.

Benché oggi, quando lo si nomina, si tende a legarlo a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la situazione è un po' diversa. Non esiste nessun triangolo amoroso, Belen e Stefano sono una coppia felice, Antonino, suo malgrado, invece, rimane l’ex.

Sembra proprio che questa situazione non gli vada a genio. Per quanto dopo la rottura con la showgirl Spinalbese se ne sia andato per la sua strada, concentrandosi maggiormente sulla figlia, Luna Marì, avuta con Belen, il suo star bene è solo una finzione.

Antonio Spinalbese sfoga sui social la sua gelosia per la fine della relazione con Belen

La Rodriguez ha deciso di tornare insieme a De Martino, suo ex marito, con il quale, proprio recentemente, il giorno del 1° maggio, è stata vista per le strade di Napoli, quando ha fatto la prima apparizione pubblica insieme al suo ex marito.

Antonino, invece è rimasto da solo e, probabilmente, la notizia della sua ex mano nella mano insieme ad un altro, è stata la ciliegina sulla torta, tanto da far uscire allo scoperto il peggio del suo carattere: la gelosia.

Antonino, avrebbe postato, infatti, sul suo profilo Instagram una foto con tanto di frase che i suoi fan hanno interpretato proprio come una frecciatina nei confronti del suo “avversario”.

Nella foto è rappresentata lo yatch di Stefano De Martino, decorata con il nome del figlio Santiago e con il quale, ha portato Belen in giro per mare.

Spinalbese avrebbe affermato: “Anche il nostro amico eurospin ci teneva a mostrarci che ha la barca pure lui”, dopodiché ha postato un ulteriore foto, ovvero quella della sua.

Non ci sono dubbi, l’ex di Belen non accetta che la loro storia sia finita, con la gelosia che ha prevalso sul buon senso.

