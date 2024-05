Sono ormai diverse settimane che si ipotizza la fine della storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica coppia “superstite” dell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne.

L’ex tronista e l’ex corteggiatore avrebbero dovuto festeggiare il primo anniversario di fidanzamento lo scorso 4 aprile, ma nessuno dei due ha pubblicato sui social nulla al riguardo. Nonostante i due si seguano ancora su Instagram, le interazioni sono del tutto assenti (fatta eccezione per la fine di aprile, quando Alessio ha piazzato un like ad alcune foto di Lavinia).

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi non hanno mai ufficializzato la fine della loro relazione, ma i fan hanno già colto da tempo tutti i segnali necessari e aspettano (anche se fino ad ora lo hanno fatto in vano), qualche dichiarazione al riguardo. I sospetti sono iniziati poco prima dell'operazione di Lavinia, che aveva annunciato con una storia su Instagram in cui scriveva: “Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene. Ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più. Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite, ma ora il peggio è passato, va tutto bene, sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai”. In quell'occasione, l'assenza di Alessio aveva fatto molto rumore.

Nelle ultime ore, però, si sta facendo largo un’ipotesi che spiegherebbe il perché Lavinia e Alessio non sono usciti allo scoperto in merito ad una loro presunta rottura. Ad avanzarla è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato che i due sarebbero in trattativa per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. Sarà così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.