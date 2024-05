Gaia De Martino è stata la settima allieva ad essere eliminata dal Serale di Amici 23. Un’eliminazione, però, “particolare”, visto che ha visto la sua sostituta Aurora Ranvestel danzare al posto suo. La ballerina originaria di Castellammare di Stabia, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, ha parlato di com’è nata la sua passione per la danza, di come ha superato i momenti difficili durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e dei progetti futuri.

“Inizialmente facevo pattinaggio artistico su rotelle e un giorno la mia insegnante mi disse: ‘tu danzi anche sui pattini’. Da quel momento ho iniziato a fare danza ed è nato il mio amore.

Era il quarto anno che provavo ad entrare ad Amici e quasi non ci credevo che potesse succedere. Quando sono entrata, non ho capito nulla. Mi sono chiesta se stava succedendo davvero, non pensavo di potermi sedere su quel banco. È stata un’emozione incredibile e credo che non lo dimenticherò mai”.

Poi, Gaia ha parlato del suo percorso ad Amici: “Ci sono stati tanti momenti in casetta che ricordo con sorriso, non riesco a trovarne uno preciso. Sicuramente uno dei più divertenti è stato quando io e Giovanni eravamo davanti alla porta del bagno e c’era Nicholas che non voleva uscire. Ci siamo messi a contare e lui poi è uscito appena abbiamo detto esci. È stato un momento proprio bello.

Uno che ricordo invece con maggior difficoltà è sicuramente quando mi hanno aiutato a scoprire le mie parti del corpo, tramite culotte. Ancora oggi li ringrazio per quei compiti. Non nutro molto amore per le culotte nonostante una danzatrice le debba indossare e quindi uno dei momenti più difficili è stato affrontare le mie paure, però sono riuscita a superarle”.

La ballerina ha poi parlato del suo insegnante Raimondo Todaro: “Raimondo mi ha cambiato la vita e io gliene sarò per sempre grata. Non riesco a trovare le parole per ringraziarlo. È una guida, una persona molto sensibile, aiuta gli allievi. Ci ha supportato tanto e c’era in qualsiasi momento. So che ci sarà anche fuori per me”.

Infine, Gaia ha parlato della scelta di farsi sostituire per tre settimane piuttosto che tornare il prossimo settembre: “Ho scelto di rimanere perché per me Amici era quest’anno, l’anno prossimo sarebbe stato come iniziare tutto daccapo e non avrebbe avuto senso. Per me l’esperienza è quando ti capita la prima volta. Era il mio anno, il mio sogno, le mie persone, la mia danza. Mi sono aperta ad Amici con i miei compagni, il pubblico da casa e farlo una seconda volta sarebbe stata una ripetizione. Era questo il mio momento”.