Chiara Ferragni compie 37 anni e, dopo aver festeggiato gli ultimi sette insieme a Fedez, questa volta si tratta del primo compleanno da single.

Poco dopo la mezzanotte, l’imprenditrice digitale ha condiviso la foto di una torta al cioccolato con una candelina, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti social. Tra le prime a farle pubblicamente gli auguri c'è stata mamma Marina Di Guardo, che ha postato una carrellata di scatti con la sua figlia maggiore: “Auguri amore”, ha scritto. Se ci sarà un messaggio da parte dell'ex marito di sicuro non sarà pubblico, visto che gli ormai ex Ferragnez hanno smesso di seguirsi su Instagram.

La foto con Leone e Vittoria

Pochi istanti fa, Chiara ha postato una foto su Instagram in compagnia dei figli Leone e Vittoria, corredata dalla seguente didascalia: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita

Chiara Ferragni si era già portata avanti con i festeggiamenti per i suoi 37 anni durante il recente viaggio in California. A pranzo a Malibu con gli amici, su una splendida terrazza vista oceano, aveva spento le candeline godendosi una giornata spensierata. La vacanza a Los Angeles è servita per ricaricare le pile, ma non è mancata un po' di nostalgia. "Qui dove tutto è cominciato", aveva scritto l'influencer riferendosi ai primi passi da fashion blogger.

L'ultimo anno è stato al dir poco complicato per Chiara Ferragni. I problemi con Fedez hanno iniziato a diventare ingestibili già durante Sanremo 2023 con il famoso bacio del rapper a Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Durante l'estate le voci di crisi si sono intensificate e infatti la coppia non ha retto e, nei primi mesi di quest'anno, la separazione è diventata ufficiale. Alle difficoltà coniugali si è aggiunto anche lo scandalo del Pandoro-gate che l'ha travolta verso la fine dello scorso anno, a cui è conseguita una fuga di brand con cui collaborava tra i quali, ultimo in ordine di tempo, Pantene.