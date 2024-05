Ancora una volta ascolti in calo per la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Anche la settima puntata, andata in onda lunedì 6 maggio, è stata vista da poco più di due milioni di telespettatori per uno share pari al 15 per cento. Dati che, stando a quanto rivelato da TVBlog, avrebbero portato Mediaset e Banijay a riflettere in maniera piuttosto seria sul futuro del reality show, aprendo la strada a due possibili scenari.

Il primo riguarderebbe la conduzione. Secondo il portale, infatti, sembrerebbe che a Cologno Monzese stiano pensando al clamoroso ritorno di Ilary Blasi nelle vesti di timoniera: “Si vocifera di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast. Battiti live sarà il banco di prova per Ilary Blasi per la decisione finale di Mediaset circa il ritorno alla guida de L’Isola dei Famosi”.

Ma non è tutto. Perché secondo TVBlog si pensando anche un cambio di rete: “Banijay non se ne sta con le mani in mano e ci sta a vedere il suo format in qualche modo non gratificato. Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti. Reti che vorrebbero L’Isola dei Famosi per i prossimi anni. Sembrerebbero infatti in corso dei contatti tra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente con la conduzione di Ilary Blasi”.