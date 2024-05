Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, l’ultima della stagione 2023-2024, Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Come di consueto, le anticipazioni sono state fornite da Lorenzo Pugnaloni. Il tronista napoletano ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Gaia Gigli.

Nell’ultima registrazione di questa stagione erano presenti in studio anche Ida Platano e Mario Cusitore: “In studio c’erano sia Ida che Mario, ma non stanno insieme – rivela Pugnaloni -. Lui le ha detto che è lì per dimostrarle che ci tiene. E’ anche andato sotto casa sua per parlarle, ma lei non è scesa. In pratica è stato un confronto per chiudere un po’ il percorso e i due si dicono addio”.

Ma cos’altro è accaduto? “Cristiano Lo Zupone e Asmaa Farese sono usciti dal programma insieme. Daniele ha fatto le esterne di in giorno in una villa con Gaia e Marika. Le corteggiatrici ovviamente non si sono incontrate. Durante l’ultima registrazione aveva detto che non avrebbe baciato nessuna in queste due esterne, e così è stato. Le ha fatte per capire qualcosa in più. Partono i best moments e poi si vedono le esterne. La reazione di Marika è stata questa: si aspettava di non essere la scelta. Ha detto al tronista che gli augura il meglio e che ha fatto bene a scegliere con il cuore. Si è alzata e se n’è andata. Durante i best moments con Gaia, Daniele si è messo a piangere”.

Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha anche rivelato che questa stagione di Uomini e Donne si concluderà venerdì 24 maggio con la messa in onda dell’ultima puntata.