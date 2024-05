Durante una diretta su Instagram, Emanuela Gentilin, giornalista Madiaset, ha svelato un retroscena relativo a L’Isola dei Famosi. Ma procediamo con ordine. La scorsa settimana, Khady Gueye ha accusato Rosanna Lodi di aver pronunciato frasi razziste rivolte a lei e a Sonny Olumati.

“Stai facendo un’accusa mirata – le ha risposto Vladimir Luxuria -. Se dici che la cosa riguarda te e Sonny, mi può venire un sospetto e quindi è meglio chiarirlo: sono insulti razzisti?”, ottenendo una conferma da parte della naufraga: “Sono insulti pesanti, più che pesanti, sono giorni che va avanti. Razzisti? Assolutamente sì”.

Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice è tornata sull’argomento sostenendo di non aver trovato nulla in merito: “Non ho trovato nessuna traccia di questo, si è trattato di un malinteso?”. Khady ha risposto: “Questa settimana Rosanna si è scusata e ha detto che ho capito male e quindi avrò capito male. Voglio vivere tranquilla e andare avanti”. “Il razzismo non è benvenuto da nessuna parte, tantomeno nella mia Isola dei Famosi – ha concluso Vladimir -. Sono quindi contenta che il caso si sia chiuso così“.

Le rivelazioni di Emanuela Gentilin

Durante una diretta su Instagram, Emanuela Gentilin poco prima della puntata ha detto: “Io su questo argomento mi sono confrontata anche con gli autori perché come ben sapete loro devono visionare tutto il materiale. Durante la puntata è stato chiesto a Khady se avesse subito delle frasi o azioni razziste e lei ha detto assolutamente sì. […] Secondo gli autori ci sarebbero delle illazioni infondate e probabilmente lei si è giocata la carta della vittima in un momento dove lei era un po’ sotto scacco per la storia della bomboletta spray antizanzare che si era imboscata nella borsa. Secondo loro ha cercato di buttare un po’ di fumo negli occhi e di spostare l’attenzione da qualche altra parte”.