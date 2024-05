L'audace abito in tulle nero di Hande Erçel ha scosso i social media. Il prezzo è da capogiro e ha fatto impazzire il web tra commenti positivi e negativi.

Hande Erçel attira da sempre l'attenzione sui social media con i suoi abiti audaci. Le pose scattate in abito di tulle nero e stivali neri e pubblicate sul suo account, che conta oltre 32 milioni di followers, ha ancora una volta scatenare i fan di tutto il mondo. Anche la marca e il prezzo del vestito sono stati motivo di curiosità e polemiche.

Il post di Erçel ha raccolto in poco tempo 864mila like. Secondo l'account Instagram 'Wildest Fashion' l'abito in tulle nero preferito da Erçel costa 11mila 625 lire turche.

Gli utenti dei social media elogiano lo stile della bellissima attrice e apprezzano la sua prestanza fisica, ma al tempo stesso questo ostentare ricchezza e abiti costosi crea un bel po' di polemiche.

C’è chi difende la Erçel e chi invece la critica

Il web dunque si divide. Da una parte c’è chi afferma che Hande, con il corpo e il denaro che ha può permettersi di indossare qualsiasi abito e a qualsiasi prezzo, perché in fondo lavora ed essendo una donna libera fa ciò che ritiene opportuno.

Dall’altra invece c’è chi sostiene che seppur ricca l’attrice non dovrebbe ostentare la sua ricchezza se non altro per rispetto nei confronti di chi soffre la fame. Commenti ancora più pesanti da parte di chi scrive “dalli in beneficenza invece di comprarti abiti inutili”.

Ciò che a molti non è chiaro è che quello di Hande è uno shooting fotografico per una nota azienda di moda. L’abito che indossava non era altro che una campagna pubblicitaria per un noto brand.