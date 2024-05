Fin dall’inizio di Amici 23, Holden è stato senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati, e adesso è tra i papabili vincitori di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata del Serale, però, l’allievo non è riuscito a preparare il guanto di sfida che gli aveva lanciato Lorella Cuccarini, facendo storcere il naso a molti. Sulla questione è intervenuto anche un ex professore di Amici, Luca Jurman.

“Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa cavolo ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

Non è di certo la prima volta che Jurman si scaglia contro Holden. Negli scorsi mesi, infatti, l’ex professore del talent show ha definito il cantante impreciso, con una pessima pronuncia inglese e che non riesce a fare a meno dell’autotune.

“Nelle note medio basse è impreciso. Totalmente tremolante. Proprio brutta questa cosa qui. E’ post prodotto. Guardate la distanza del microfono. Siccome c’è il tremolio sono andati ad agire. E’ un ragazzo a cui direi: Vibrato scarso. Respirazione da rivedere tantissimo. […] Ma perché si ostina a cantare in inglese? Questo è un inglese pessimo, almeno si sforzasse a imitare la pronuncia del cantante originale. Poi ha una voce robotica, ma come vi fate ad emozionare?! Questa esibizione è imbarazzante. Sta cercando di essere intonato con una macchinetta di intonazione attaccata alla gola. Se io fossi lì e avessi un allievo così cercherei di capire perché non toglie l’autotune. Questo non si può nemmeno definire canto. Per me è un quattro, perché non voglio scendere sotto”.