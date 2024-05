La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 6 maggio, si è aperta con uno scontro acceso tra Greta Zuccarello e Samuel Peron, e Khady Gueye e Rosanna Lodi. Nella discussione è intervenuta anche Sonia Bruganelli, e la modella le ha tirato una bordata, sostenendo che difende la Zuccarello per via della loro conoscenza.

Greta e Samuel non sono ben visti dal resto del gruppo perché vengono considerati naufraghi che dettano regole e decidono cosa bisogna o non bisogna fare. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha specificato che non impone a nessuno le sue decisioni, ma si tratta solamente di essere più propositivo di altri. “A me ti sei permesso di dire cosa dovevo o non dovevo fare, di non lavarmi la faccia con l'acqua. Chi ti dà il permesso di dirmi cosa devo fare? Resta al tuo posto, che io sto nel mio”, è intervenuta però Khady.

Greta, invece, è stata attaccata da Rosanna, che pensa non faccia niente durante la settimana e conservi le energie per le prove da affrontare in puntata, oltre a prendere più riso e cocco degli altri naufraghi. “Che io abbia meno energie è vero, che c'è gente che si dà più da fare anche, non lo nascondo. Tutti abbiamo una razione di riso e un piccolo bis”, ha spiegato la naufraga.

“Greta, si chiama carisma. C'è chi ce l'ha e chi no, le altre non lo hanno probabilmente. Rosanna, è facile giudicare, hai delle calorie che Greta non ha, non puoi giudicare se lei è stanca o prova a mangiare di più", è intervenuta nella discussione Sonia.

"Digli intanto che la conosce e per questo la difende. Greta è andata in vacanza con Paolo (Bonolis, ndr) e con Sonia", ha sottolineato Khady suggerendo a Rosanna di rispondere così a Bruganelli. "Questa è una stupidaggine, un pensiero base che fanno i bambini di 6 anni. Le cose vanno dette con criterio", ha ribattuto l’opinionista.