Ieri pomeriggio si è tenuta l’ultima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. Salvo clamorose sorprese, il dating show di Maria De Filippi chiuderà i battenti venerdì 24 maggio, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione.

Nel corso della registrazione di lunedì 6 maggio, Daniele Paudice ha scelto di lasciare il programma con Gaia Gigli. Anche Ida Platano e Mario Cusitore sono tornati in studio: com’è noto, la tronista ha deciso di abbandonare il trono perché è rimasta senza corteggiatori (si è defilato anche Pierpaolo Siano). Durante l’ultima registrazione, Ida ha avuto un nuovo confronto con Mario ma, tuttavia, nonostante lui abbia provato a recuperare il rapporto (è andato anche sotto casa sua) i due si sono detti definitivamente addio. Nel frattempo, ieri si è svolta la festa organizzata dalla redazione per festeggiare la fine di questa edizione di Uomini e Donne. Al party, al quale hanno preso parte gli autori e gli addetti ai lavori, erano presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un video della festa ha iniziato a circolare sul web ed è diventato virale.

Nel frattempo, i telespettatori attendono con trepidazione la messa in onda delle ultime puntate. La più attesa, ovviamente, è quella in cui Ida decide di eliminare Mario dopo che quest’ultimo ammette di essere stato in un B&B con una misteriosa ragazza, anche se ha negato di averci passato la notte insieme. Al riguardo, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la messa in onda è prevista tra mercoledì e giovedì.