A cura di Gilda Riga

Caterina Balivo è uno dei personaggi televisivi più amati del momento.

L’ex conduttrice di Vieni da Me e giudice de Il Cantante Mascherato viene apprezzata sia dal pubblico femminile, per la sua schiettezza e bravura, sia da quello maschile, per la sua bellezza e l’indiscutibile charme.

Mamma di due splendidi bambini, Guido Alberto e Cora, è sposata dal 2014 con lo scrittore Guido Maria Brera. La cerimonia del loro matrimonio si è svolta sull’isola di Capri.

Caterina è diventata una celebrità anche sui social, in particolare su Instagram dove conta quasi 1 milione e mezzo di followers e sul quale condivide momenti professionali e di vita quotidiana.

Di recente, la Balivo ha preso parte ad una puntata di Name That Thune, il game show televisivo per vip condotto dal duo dei The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda ogni martedì sera su TV8. In ogni puntata, due squadre composte da quattro personaggi famosi (cantanti, attori, comici, protagonisti del piccolo schermo e del mondo del web), prendono parte a vari giochi di carattere musicale. Al termine di ogni puntata, la squadra vincitrice ottiene il diritto di tornare in gara la settimana successiva. Il game show, che va in onda dal settembre 2020, ha visto alla conduzione nelle prime due edizioni Enrico Papi. E’ basato su un format statunitense e, sostanzialmente, si tratta di una versione rivisitata e rinnovata del programma televisivo Sarabanda, condotto dallo stesso Papi quando lavorava a Mediaset.

Caterina Balivo: ballo sexy sulle note di Vogue

Proprio durante la puntata andata in onda lo scorso 3 maggio, Caterina Balivo si è esibita in un balletto sexy sulle note di Vogue, famosissima canzone di Madonna che è stata anche colonna sonora del film Il Diavolo veste Prada con Anne Hathaway e Maryl Streep. L’esibizione di Caterina ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan che hanno potuto apprezzare anche le sue doti da ballerina. Ma non solo. Anche Rocco Siffredi presente in studio sembra aver decisamente gradito la performance della Balivo.

