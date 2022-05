A cura di Gilda Riga

Grosse novità in vista per Barbara D’Urso.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e La Pupa e il Secchione Show (quest’ultimo terminato lo scorso 3 maggio) è finita nell’occhio del ciclone per un post pubblicato su Instagram che ha scatenato una vera e propria rivolta del web.

Gli haters all'attacco di Barbara D'Urso

La D’Urso, all’indomani della conclusione del reality in onda su Italia 1, ha postato come fa abitualmente i dati sullo share relativi alle trasmissioni che conduce. Apriti cielo! Gli utenti di Instagram che la seguono hanno letteralmente subissato il post di commenti, alcuni anche parecchio pesanti, criticando aspramente Barbara e il reality da lei condotto, e accusandola, tra l’altro, di voler mascherare a tutti i costi lo scarso successo ottenuto dalla nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Il selfie con il fotografo Julian Hargreaves

Nel frattempo, Barbara D’Urso si è concessa qualche giorno fa una serata all’insegna del relax e del divertimento. La conduttrice napoletana ha partecipato ad una festa, dove è stata vista in compagnia di una sua vecchia conoscenza: stiamo parlando del fotografo Julian Hargreaves. Nel 2019 furono immortalati mentre passeggiavano per le strade di Milano, e all’epoca si paventò l’ipotesi che tra i due potesse esserci del “tenero”. Lo stesso Hargreaves ha postato su Instagram proprio un selfie in compagnia della D’Urso, con la didascalia “Io e la mia signorina stiamo bene insieme”.

Sul possibile flirt tra Barbara e Julian è però spuntato un altro importante indizio: la conduttrice Mediaset ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcune stories in cui mostra ai followers di aver ricevuto una meravigliosa pianta di rose rosse, ma non è ancora chiaro chi sia stato ad inviargliela. Le fan, ovviamente, hanno immediatamente fatto 2+2, attribuendo la paternità del gesto galante a Julian Hargreaves.

Due indizi fanno una prova? Staremo a vedere…

