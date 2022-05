A cura di Franci Russo

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sempre più innamorati.

Il cantante e attore turco Oğuzhan Koç, ospite del programma televisivo condotto da İbrahim Selim su Youtube, ha fatto una vera e proprio dichiarazione d’amore nei confronti della sua fidanzata Demet, famosissima in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydin nella commedia romantica DayDreamer – Le ali del sogno, insieme all’altro attore turco Can Yaman, fiction trasmessa su Canale 5.

“Non riesco a staccarle gli occhi di dosso – ha confessato il cantante -. Sarebbe bello se io e Demet realizzassimo qualcosa insieme. Ho scritto una storia ed ho intenzione di iniziare le riprese in autunno per poi mandarla in onda il prossimo anno. Sarebbe bello se accanto a me ci fosse Demet. Sono sicuro del suo talento teatrale e mi piacerebbe coinvolgerla nel progetto”.

Parole di ammirazione di Oğuzhan Koç nei confronti della sua fidanzata Demet

Nei giorni scorsi, in risposta ad una domanda sulla sua fidanzata, Oğuzhan ha risposto: “Demet fa quello che sa fare meglio. La sostengo fino alla fine. Rende giustizia al suo lavoro. Sono il suo primo fan".

Non molto tempo fa, il gossip parlava di una relazione fake tra Demet e Oğuzhan. Il cantante turco – si diceva – era in cerca di notorietà e così avrebbe stipulato un accordo con Demet per avere una maggiore esposizione mediatica. Alla fine la notizia è risultata non vera. La loro love story è seria, anche se c’è stato un momento in cui i due si sono allontanati. Ciò è avvenuto a dicembre dell’anno scorso, dal ritorno della loro vacanza a Parigi. Ma i due si sono riconciliati in breve tempo, aiutati anche dagli amici comuni che li hanno fatti incontrare senza avvisarli.

Ora non resta che attendere la data del loro matrimonio che, secondo la stampa turca, dovrebbe essere celebrato a luglio di quest’anno. Intanto nell’occasione del trentesimo compleanno di Demet, il cantante turco le ha regalato un anello di 4 carati del valore di circa 77mila euro.

Demet quindi si sposerà con Oğuzhan e questo matrimonio lascerà un po’ di amaro in bocca alle tantissime fan italiane, nostalgiche della relazione, o presunto tale, che l’attrice turca ha avuto con Can Yaman durante le riprese della serie tv DayDreamer.

